Il parco è in condizioni pietose: «chiuso per degrado»

Chiuso. Sbarrato con delle transenne stradali, che ne impediscono l'ingresso a tutti. Nessun avviso di notifica disponibile per residenti e frequentatori. E' questa l'attuale situazione del parco di via Santa Chiara a Marano Vicentino denunciata dal "Comitato Marano Pulita".

«Sono passati solo pochi giorni da quando L'Amministrazione ha reso noto, tramite la stampa ed i social, il conteggio delle aree verdi comunali: in tutto sono 60, di cui 45 sono curate dal Comune e dalla cooperativa incaricata, mentre le altre 15 sono state adottate da associazioni e privati. Manca l'indicazione di come siano state suddivise le varie aree a parte, per qualche parco, dove sono stati piantati dei cartelli, che fanno riferimento all'associazione incaricata - spiega il Comitato con una nota - In via Santa Chiara, vista la presenza di transenne stradali, si suppone si tratti di uno spazio controllato dal Comune. Ma a parte questo, purtroppo, rimane la sola realtà delle cose: un'area chiusa e impraticabile, causa degrado e mancanza di manutenzione, e la mancata indicazione di quando sarà nuovamente a disposizione dei cittadini maranesi».