Meditazione della luna di settembre

Unisciti a noi in questa meditazione con centinaia di donne in tutto il mondo! La Luna del Raccolto è maestra di Gratitudine: essa ci invita a non preoccuparci, ci racconta di come ogni cosa nell’universo sia perfetta. Tu stessa sei perfezione e tutto quello che accade alla tua vita lo è. Lascia che il vento ti spogli: riceverai in cambio il mantello morbido e splendente della neve. Lascia che la pioggia ti bagni: ti nutrirà e ti permetterà di crescere e godere dell’arcobaleno. Abbandona ogni preoccupazione e riempiti di Gratitudine: è il segreto che questa luna piena ci sussurra, mentre soffia nel cielo il suo alito di cambiamento. Il gruppo è a numero chiuso. Conferma la tua presenza per assicurarti la possibilità di partecipare! Conduce il gruppo la Moon Mother* Sonia Scapin, Counselor*, Operatrice Reiki 3° livello*, Spiritual Quantum Coach* Cell.: 3425394785 Dove: c/o Centro Afrodite, Cusinati di Rosà (VI), sopra Farmacia Peserico *Attività professionali di cui alla Legge 14/01/2013 n. 4