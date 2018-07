Marano Pulita: "Ennesimo insediamento abusivo"

Dopo viale Europa, via Zanella e via Trieste ecco un nuovo insediamento abusivo in zona Braglio, a Marano Vicentino. Il tutto nel giro di un solo mese. Anche in questo caso si tratta di diversi camper con auto a seguito, a comporre il resto della carovana.

Sono già scattate numerose le segnalazioni fatte da passanti e residenti, mescolate tra rabbia e preoccupazione.

Esiste la possibilità, consentita a tutti i cittadini maranesi, di avvisare direttamente gli operatori di Polizia Locale per velocizzare lo sgombero delle aree accupate abusivamente.

Riportiamo a tal proposito l'articolo 33 del regolamento comunale di polizia urbana in vigore a Marano Vicentino: