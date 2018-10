Lotta alla droga

Egregio ,sindaco e responsabile della sicurezza a a Vicenza , le chiedo il perché a coloro che spacciano nelle varie zone di Vicenza, all’identificazione di quest’ultimi non vengono sequestrati i loro cellulari? In questo modo si romperebbe il filo diretto tra pusher e cliente, inoltre le forze dell’ordine potrebbero rintracciare i clienti ammonendoli nel comprare i stupefacenti. Cosi i pusher non avrebbero più la possibilità di contattare i clienti non avendo più il numero e il telefonino. Perché non viene fatto?