"Vicenza capitale del bello...cassonetti in bella vista"

La segnalazione di Franca Equizi, Sos Giustizia e Legalità:

"Il motto dell’amministrazione Variati, come riportano i vari cartelli di cantiere sparsi per la città, è “Portate pazienza Vicenza si fa bella” ed ecco come sono stati impreziositi i monumenti che tutto il mondo ci invidia. Le foto sono di mercoledì 14 febbraio e quindi non c’è neppure la scusa del mercato.

Ponte San Paolo con stupendo cassonetto monumentale abbandonato sul marciapiede e Piazza Erbe con fila di meravigliosi cassonetti e scatoloni vari con primo piano di bici agganciate come capita alle rastrelliere. Bel biglietto da visita per i visitatori della mostra e della nostra città!!! Complimenti Sindaco bel lavoro!"