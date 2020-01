Cortocircuito all'impianto elettrico, blak out in viale Trieste

Martedì sera, intorno all e18.30, i Vigili del fuoco sono intervenuti in viale Trieste, a Vicenza, per un cortocircuito che ha mandato in fiamme una parte dell'impianto elettrico.

Fumo fuoco e scinitlle per più di 30 minuti prima dello scoppio che ha lasciato al buio l'intero viale. Negozianti famiglie e farmacia fermi.

I Vigili del fuoco hanno provveduto a mettere in sicurezza il palo della luce; sul posto anche i tecnici di Aim Servizi e una pattuglia della Polizia locale.