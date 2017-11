Alessandro Lora, tenore ventottenne valdagnese molto noto in provincia sta scalando gradualmente le vette del successo. Nel mese di settembre è approdato in finale ad un concorso lirico internazionale e i numerosi concerti che sta svolgendo in tutta Italia sono un continui memorabili successi. Chiamato a cantare ormai ovunque sarà il protagonista in più opere liriche nella stagione lirica italiana 2018. Congratulazioni !