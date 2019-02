«Hanno atteso che mia nonna uscisse e hanno devastato la casa per 4 catenine»

Hanno devastato la casa per portarsi via quei pochi ori che mia nonna conservava come i ricordi di una vita.

Lei vive a Sant'Andrea, a Vicenza (nrd: una zona particolarmente battuta dai ladri), e questi delinquenti hanno addirittura aspettato che lei uscisse, per entrare in casa, rompendo una finestra al primo piano. Significa che sono esperti del quartiere e pedinano le persone.

Una volta dentro hanno potuto fare tutto con calma, mettendo a soqquadro quel piccolo appartamento così pieno di cose, senza rispetto.

Mia nonna ha 80anni, immaginatevi cosa ha provato quando rientrando ha trovato quel disastro. Ora sta un po' meglio, ma non è possibile vivere con questa angoscia...