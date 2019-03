EVENTO "RELAZIONI CONSAPEVOLI"

Laboratorio Gratuito di Crescita Personale Ciclo 5 Incontri di Primavera INCONTRO GRATUITO PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA POSTI LIMITATI Diventa consapevole dei meccanismi che decidono la tua felicità o infelicità nelle relazioni. Scopri come: 1) Superare la dipendenza affettiva 2) Eliminare la paure dell'abbandono 3) Essere amato come desideri 4) Lasciare andare il passato Condotto dalla Dott.ssa Tania Imperi, counselor, coach, mediatrice familiare. Organizzato dall'Assessorato alla Cultura del Comune di Altavilla Vicentina. L'INCONTRO SI TERRA' IL PROSSIMO MARTEDI' 12 MARZO PRESSO L' AUDITORIUM DELLA BIBLIOTECA COMUNALE DI ALTAVILLA VICENTINA VIA MARCONI 81 - ALTAVILLA VICENTINA (VI) PRENOTA IL TUO POSTO ==> http://www.taniaimperi.it/corso-gratuito-relazioni-consapevoli/