Dragon Ball Super Carnival Party a Vicenza

Dragon Ball Super Carnival Party al Palladio! Goku e Vegeta ti aspettano per un Super Carnevale! Venerdì 1, sabato 2, domenica 3 marzo preparati a una Festa da Super Saiyan. Al centro commerciale Palladio di Vicenza ti aspettano giochi, sfide e tanto divertimento nel Dragon Ball Village. Sabato 2 Marzo alle 18.00 Special Guest Giorgio Vanni! Venerdì (dalle 15 alle 19), sabato e domenica (dalle 11 alle 19) nel Dragon Ball Super Village potrete trovare - area Ps4 per sfide e tornei - bowling soft - ruota della fortuna con premi e gadget - area gioco Dragon Ball - Tattoo corner -area hairstyle per farvi colorare i capelli come Goku e Vegeta Tutti i pomeriggi potrai incontrare Goku e Vegeta, per una foto, una “fusione” o un momento di divertimento. Sabato alle 18.00 Special Guest Giorgio Vanni, la voce delle sigle di Dragon Ball! Domenica 3 marzo area caricature per trasformarvi in SuperSaiyan! Gadget per tutti. Manda una email con oggetto “Dragon Ball Palladio” a info@leftloop.com e ritira un gadget Super. Ingresso gratuito Centro Commerciale Palladio Strada Padana verso Padova 60, 36100 Vicenza 0444/239000 https://www.facebook.com/events/448647425672279/?ti=icl