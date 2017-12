Il Tenore Alessandro Lora e il soprano Anna Consolaro in coppia anche quest'anno per il 4° Concerto di Natale a Valdagno che si terrà sabato 16 dicembre alle ore 20,30 in chiesa a Maglio di sopra, il concerto come ogni anno ha lo scopo di raccolta fondi per l'associazione Onlus di Cornedo vicentino "Domani per Voi". I noti cantanti d'opera saranno affiancati dal gruppo Corale Maranina di Valdagno, il vasto programma sarà accompagnato all'organo dal maestro Antonio Camponogara.