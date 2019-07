Gemelli Diversi / 24milabaci a Villa Bonin

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di VicenzaToday

24Mila Baci, un party scatenato che unisce amore & amicizia al ritmo della musica di tanti ottimi dj. Il 29 luglio a Villa Bonin in console suonano Gianluca Indovino (dinner live), Andrea Bozzi, Matteo Favaretto e Carlo Bari. Dopo cena, un momento che a Villa Bonin è sempre da non perdere, sul palco vanno i Gemelli Diversi, che proporranno live tutte le hit, grandi canzoni che hanno lasciato emozioni e ricordi. Ingresso Omaggio Donna entro le 00:30 per chi si registra su www.villabonin.it Orari, prezzi, info https://www.facebook.com/events/335481814043690/ NB: i party a Villa Bonin prendono vita anche in caso di maltempo. NB: orari, prezzi e dettagli di ogni singolo evento Villa Bonin sono disponibili su Facebook (sezione eventi): https://www.facebook.com/pg/VILLABONIN/events/ "Una Villa, 6 mesi, 90 eventi, un nuovo capitolo ha inizio". Ecco come lo staff di Villa Bonin, da ben vent'anni club & restaurant di riferimento in tutto il Nord Italia, ha scelto di presentare la nuova stagione, una Summer Season 2019 con i fiocchi che è già iniziata nel migliore dei modi. I party sono tanti e tutti diversi tra loro: ogni weekend il ritmo è diverso. Alla Villa il divertimento inizia sempre presto, già all'ora dell'Aperitivo firmato Martini e continua con piatti all'altezza dei più esigenti. E se il tempo fa i capricci? Qui si balla sempre, in uno spazio in cui l'impatto multimediale è unico, anche se piove. The New Chapter di Villa Bonin è una nuova era, il momento giusto per regalare nuove emozioni e nuovi ricordi al pubblico. Villa Bonin Club & Restaurant Via Del Commercio, 49 | 36100 Vicenza - Uscita A4 Vicenza Ovest +39 393 012 33 93 info@villabonin.it www.villabonin.it https://www.facebook.com/VILLABONIN/ https://instagram.com/villa_bonin/