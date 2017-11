Sciopero del tifo, Lanerossi Crew: "Decisione condivisa"

La nota dei Lanerossi Crew

"A seguito delle varie notizie (o disinformazioni) da parte di alcuni media e organi di stampa locali, il nostro gruppo vuole fare un po’ di chiarezza sulla posizione presa dalla Curva nei confronti dell’attuale proprietà e le conseguenti forme di protesta. Confermando il totale appoggio e sostegno alla linea della Sud, ricordiamo come le varie decisioni e forme di protesta siano state intraprese in un incontro pubblico con gran parte della tifoseria presente e come tali decisioni, dal non cantare ad altre iniziative, siano state sostenute a stragrande maggioranza. Questo per sgomberare il campo da ogni dubbio riguardante l’unità della Curva o l’esistenza di varie faide interne.

Purtroppo come in ogni luogo di aggregazione e con migliaia di pensieri contrastanti, non tutti possono capire od appoggiare certe decisioni e in alcuni casi la differenza di vedute può trasformarsi in discussioni molto accese. Ma ricordiamo come sia sempre stato nostro interesse, vista l’unica fede che ci unisce, metterci a disposizione per spiegare e discutere con chiunque sulle motivazioni e le ragioni che stanno dietro ogni nostra singola decisione. Non possiamo accettare però che ogni singolo episodio o scaramuccia venga manipolata e utilizzata per screditare o infangare l’operato di centinaia di ragazzi, senza aver la ben che minima informazione a riguardo o senza una piena conoscenza delle cose.

Parlare di divieto di esultare o violenza continua nell’omertà generale, ci fanno sorridere per non utilizzare altri termini, soprattutto chi di noi più vecchio la Curva l’ha vissuta da bocie e come tali si accettava e collaborava alle decisioni dei veci, senza se e senza ma.

Invitiamo quindi chi di informazione dovrebbe occuparsi ad usare le informazioni dirette non solo per chiedere delle coreografia o feste in programma ma anche per avere un sano contraddittorio. (...) Sulla situazione societaria e su molte inesattezze riportate, vedesi incontro con Franchetto su cui molto ci sarebbe da dire, preferiamo aspettare qualche giorno nel rispetto di una trattativa che sembra finalmente giungere al termine. Decisione non per codardia o omertà ma per buon senso, evitando così strumentalizzazioni o informazioni che possono mettere a rischio il buon esito dell’operazione. Se per noi coerenza e dignità sono un valore, per voi correttezza e deontologia professionale sono una regola!!!