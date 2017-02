Schio: vince crociera in farmacia

Ancora una volta la “dea bendata” ha premiato un cittadino di Schio, il signor G.P. che, quale cliente della nostra FarmaciaPiù di Schio Giavenale, unica nell’alto vicentino che aderisce all’esclusivo programma fedeltà di “UniClub”, ha vinto una favolosa crociera MSC per due persone “in cabina con balcone” per 7 notti, con itinerario Mediterraneo. La consegna dei biglietti al fortunato vincitore avverrà, formalmente, con un “brindisi” organizzato in farmacia per le ore 1030 di giorno 16 (giovedì) febbraio 2017.