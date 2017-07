Schio, la Regione premia il "De Pretto" per i mondiali di robotica

Dalla Regione Veneto arriva un plauso e un contributo di tremila euro all'Itis "De Pretto" di Schio, campione italiano di Robotica e quarto classificato ai Mondiali giapponesi di Nagoya su 22 squadre partecipanti.

Per la precisione sono quattro studenti, freschi di maturità, i protagonisti di questi risultati: Gabriele Dalla Via, Rares Florian Covaci, Matteo Meneghini e Davide Lora che in Giappone hanno programmato robot per recuperare persone travolte dalle macerie di un cataclisma e che ora si stanno godendo il lusinghiero risultato raggiunto prolungando di alcuni giorni il loro viaggio alla scoperta del paese asiatico.