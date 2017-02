Schio, gatto gettato da un'auto in corsa: caccia ai colpevoli

Di ritorno verso casa, nei pressi di via Ponte d'Oro, a Schio, da una Fiat Stilo viene scaraventato fuori dal finestrino lato passeggero (i complici erano due sicuramente) un gatto, questo gatto. Chiedo a tutti voi massima condivisione! Deve pagare questo mostro! Sono entrato in contatto con le guardie zoofile del territorio. Verrete aggiornati non appena ho ulteriori notizie dalle autorità competenti".



Questo il post di Gabriele Biasiolo comparso domenica sul gruppo Facebook "Sei di Schio se...". L'utente ha anche pubblicato alcune foto che, per la loro crudezza, non riportiamo. Il reato di "uccisione di animale", l'"animalicidio" è punito con la reclusione da 4 mesi a 2 anni.