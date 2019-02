San Valentino, 5 buoni motivi per amare un vegano

A pochi giorni da San Valentino, il magazine di cultura e cucina 100% vegetale Vegolosi.it propone, con un pizzico di ironia, i 5 buoni motivi per amare un vegano (o una vegana!) e una ricetta golosissima per festeggiare con la giusta dose di dolcezza la festa degli innamorati.



Pronti ad aprire il vostro cuore? Ricordatevi che un vegano...



1. Cucinerà sempre per voi



Chi sceglie un’alimentazione a base vegetale di solito se la cava piuttosto bene ai fornelli e ama sperimentare ingredienti e preparazioni sempre nuove. Se poi siete una coppia “mista”, state certi che al primo appuntamento (e sicuramente anche al secondo e al terzo) la cena o il pranzo saranno garantiti (quantomeno per evitare imbarazzanti situazioni davanti a un piatto a base di carne o di pesce cucinato da voi).



2. Non dirà mai di no a un animale in casa



Condividete la vostra casa con simpatici animali pelosi a quattro zampe o vorreste farlo in futuro? Un vegano è il fidanzato giusto per voi! Chi decide di seguire un’alimentazione priva di ingredienti di origine animale parte spesso (anche se non sempre) da considerazioni di carattere etico. Come potrebbe mai coincidere tutto questo con un: “No, dai, il cane/gatto no, guai a te”? In nessun modo! Nonostante il piccolo monolocale e il tappeto di peli gratis che vi procurerete (insieme alla certezza di una casa mai del tutto pulita come la vorreste) state certi che nella vostra futura famiglia ci sarà un animale domestico. Procuratevi una spazzola togli-peli (ottima idea regalo, anche per San Valentino).



3. Vi proteggerà e combatterà per voi



Ebbene, sì. Chi è vegano è talmente abituato a “difendersi” da frasi fatte, stereotipi e mala informazione per poter seguire l’alimentazione e lo stile di vita in cui crede che difficilmente si farà scrupoli a porsi fra voi e qualsiasi problema abbiate. Sarà un vero cavaliere (verde) o sarà una vera Giovanna D’Arco (senza fiamme…).



4. Vi farà leggere libri che non avreste mai letto



O ve li racconterà. Se vi imbatterete in un vegano intelligente, eviterà di raccontarvi al primo appuntamento della triste sorte che attende i pulcini maschi nel favoloso mondo della produzione delle uova. Piuttosto, proverà a raccontarvi le interessanti vicende di alcuni personaggi storici vegani come Pitagora, Leonardo Da Vinci o Kafka (sfoggiando, fra l’altro, un cultura sopra la media) che vi affascineranno (o, quanto meno, vi distrarranno da quel tofu strapazzato che proprio non vi piace).



5. Vi farà vedere il mondo sotto una luce diversa



L’abitudine uccide l’amore, dicono, ma chi è vegano lo sa bene perché è proprio allontanandosi dalle abitudini e dall’idea del “È sempre stato così” che ha scoperto come la scelta vegana sia molto interessante e fatta apposta per lui. Non ci sarà noia, non ci saranno strade già battute: tutto sarà una scoperta per voi. Se sarete abbastanza svegli da evitare di cadere nell’idea del veg-mangia-solo-insalata, i vostri orizzonti, anche se rimarrete del vostro parere culinario, diventeranno più ampi, il che fa sempre un gran bene, non solo a San Valentino.