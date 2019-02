San Biagio, protettore della gola: la benedizione di pane e cerali

Biagio di Sebaste, noto come San Biagio (San Biase in alcune varietà dialettali, nato a Sebastea, nel III secolo e morto il febbraio 316, è stato un vescovo e santo armeno, venerato come santo dalla Chiesa cattolica (vescovo e martire) e dalla Chiesa ortodossa