Rita Pavone ringrazia per il flash mob in piazza Araceli: ecco il video che le è piaciuto

La buonanotte ieri sera Rita Pavone l’ha data su Instagram postando un flasm mob musicale di Vicenza Today. Il video è stato girato sabato scorso a in Piazza Araceli, dove una famiglia ha aperto le finestre e messo al massimo la hit della Pavone che faceva scatenare i ragazzi degli anni '60 nelle spiagge .

Durante la quarantena molti vicentini hanno diffuso dal balcone le canzoni preferite, per dare speranza in questo momento difficile. Ma il Ballo del Mattone è irresistibile e i passanti l’altro giorno a Vicenza ballavano in strada e nei poggioli al ritmo del twist.

Se c’è un nome che, in un modo o nell’altro, resiste nel panorama musicale italiano è quello di Rita Pavone. Un nome che conoscono quelli che oggi sono nonni, genitori e anche figli, grazie a televisione e web che di lei parla ancora. Fatto sta che Rita Pavone è un personaggio della musica italiana dagli anni Sessanta e molti dei suoi brani, si voglia o no, fanno parte della storia. Chi non ha mai sentito canticchiare la mitica pappa al pomodoro o la partita di pallone o, ancora, “come te non c’è nessuno” e ovviamente “il ballo del mattone”.

"Buonanotte amici. La mia buonanotte con questo video che arriva da Vicenza. È bello aver portato un po’ di spensieratezza con la mia voce in un momento così delicato per tutti noi. ❤️ Grazie a @vicenzatoday @manuela_dona".