Rifiuti selvaggi, la denuncia di un cittadino: "Dove sono le telecamere?"

A volte mi chiedo perché io perda del tempo! Forse perché credo che pagando un servizio, io debba avere un riscontro? Non so! Devo ammettere che la pulizia è quasi quotidiana da parte delle AIM ma lo scempio è continuo tutte le sere!



Sono stanco di correre a portare la mia differenziata dopo il passaggio del camion compattatore alle 6 del mattino, perché mai lascerei la mia differenziata fuori dai container.



Tutto il giorno avviene una processione continua di macchine da ogni parte della città e non solo! In più bloccano la stradina di uscita del parcheggio! Scaricano di tutto e di più e tenga presente che i cassonetti sono in bella vista.



Erano state promesse delle telecamere ma nulla! Perché non mettere dei cartelli e delle finte telecamere? Costano una misera ma almeno servirebbero da deterrente! Vi allieto la giornata con questa bella immagine appena successa! L'extra comunitario se n'è altamente sbattuto se la gente lo vedeva!



E io no ho mai visto una cosa del genere. Il furbo ha lasciato pure nome e cognome! Spero che le AIM abbiano preso nome e cognome visto che lo ha lasciato sugli scatoloni.