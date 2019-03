Il Carnevale di Rosso tra polemiche e satira

Curiosa scelta del patron della Diesel e dell'LR Vicenza per questo carnevale. Renzo Rosso, che ha festeggiato a Venezia, tra calli e una festa privata, ha scelto di travestirsi da Matteo Salvini, con tanto di divisa della polizia, mentre la compagna Arianna Alessi ha scelto il look del ministro Toninelli.

Il messaggio lanciato su un video Instagram è molto critico nei confronti dell'attuale governo:

"Mi raccomando fai più separazioni che puoi, dobbiamo fare molti divorzi perché più gente libera abbiamo e più persone abbiamo a cui dare il nostro contributo perché noi vogliamo fare il Paese più figo, dove la gente non fa un c..., dove la gente si diverte e il reddito di cittadinanza è un grande aiuto per fare il Paese più figo del mondo".

Evidentemente la sonora bocciatura popolare della sua proposta di far "volare" il testimonial Diesel Fedez dal campanile di San Marco (come lui stesso aveva fatto l'anno scorso) non gli ha tolto la voglia di fare festa.