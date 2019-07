“Anesthesia” la versione in lingua inglese dei vicentini Superba

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di VicenzaToday

Era l'ottobre 2017 quando uscì il singolo “Anestesia” che anticipava l'album "Non seguo la cura" dei SupErba, distribuito e promosso da Alka Record Label, con il quale hanno ottenuto la nomination come migliore disco da diverse redazioni nazionali Al ritorno dal tour di concerti oltre Manica, organizzato da Cherry Valentine Promotions, i SupErba propongo per l'estate 2019 “ANESTHESIA”, la versione inglese, che ancora rappresenta con grande energia il desiderio di combattere la noia e l'apatia che caratterizzano spesso la nostra quotidianità così sovrastimolata. Il video racconta la fantastica esperienza che ha portato la band a suonare per tutta l'Inghilterra, pasando per città come Londra, Manchester, Sheffield, Inverness. Il tormentone rimane fedele all'italiano "non sento più niente", ma con l'aggiunta di uno speciale "no more!" I SupErba sono una rock band nata a Vicenza nel 2001 e riformatasi nel 2015. È composta da Keti Pertegato (voce), Riccardo Bittante (chitarra), Enrico Vangelista (basso) e Stefano Urbani (batteria). "Looking for...supErba" è l'album interamente autoprodotto che nel 2006 segna una tappa importante del loro progetto musicale, ma è grazie alla collaborazione con l'etichetta ferrarese Alka Record Label che la band si arricchisce di nuovi stimoli e si chiude nuovamente in studio con grande determinazione. Anticipato dal singolo “Anestesia”, esce in cd ed in digitale il 10 novembre 2017 il nuovo album “Non Seguo La Cura”, frutto di un intenso lavoro di gruppo, di sinergia e passione che dimostra la vera pasta dei della band e che rappresenta allo stesso tempo una nuova maturità musicale. Esce il 14 febbraio 2018, il secondo singolo “Splendido” estratto dal nuovo album. Al ritorno dal tour di concerti oltre Manica, organizzato da Cherry Valentine Promotions, i SupErba propongo per l'estate 2019 “Anesthesia”, nella versione in inglese. www.facebook.com/superbatheband www.instagram.com/superbatheband www.superba.info www.alkarecordlabel.com