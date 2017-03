Marostica, la Protezione Civile porta aiuti ai terremotati

Nelle sfortunate zone marchigiane colpite dal terremoto, già a fine gennaio una delegazione aveva consegnato stufe, pellet e mangime per cani e gatti. Nello scorso week end i volontari del 184° Nucleo di Protezione Civile dell’Associazione Nazionale Carabinieri che fanno capo a Marco Carlesso hanno invece portato a Montemonaco altri due furgoni carichi di materiale utile alla popolazione.

Una operazione resa possibile solo grazie alla generosità di aziende e gruppi del territorio locale, a partire dai 24 quintali di pellet offerti dalla "Florian Legno Spa" di Riese Pio X. utile anche per scaldare luoghi di aggregazione come la Proloco e l’asilo, allestito in un container. Tanta anche la gioia dei bimbi e della maestra che hanno scartato, alla presenza del vicesindaco Manuela Corbelli, il computer donato dal gruppo parrocchiale “Giovani di Molvena”, ma anche il materiale didattico (carta e colori) fornito sempre da “Florian Legno Spa”.

Il Nucleo Cinofilo Regionale Anc Veneto, che fa parte del Nucleo del Marosticense, ha anche pensato agli amici a quattro zampe del comune terremotato raccogliendo ulteriori 4 quintali di cibo, secco e umido, per cani e gatti (altri 4 erano già stati consegnati a fine gennaio). Un viaggio della solidarietà che è stato effettuato anche grazie ad Aido (Associazione italiana donatori organi) di Valstagna e a Bresolin Autodemolizione di Bassano che ne hanno sostenuto le spese.