Profughi, Prima Noi: "Il caso di Pedemonte in diretta su Rete4"

"Si parlerà di immigrazione, di sedicenti profughi e della presenza a Casotto della cinquantina di richiedenti asilo, - spiegano i rappresentanti del comitato Prima Noi - oltre che del diniego prefettizio giunto al sindaco per un'ispezione della struttura".

"Nel frattempo lunedì pomeriggio la troupe di Mediaset si è recata a Casotto - continuano - Gli ospiti nella struttura non hanno perso occasione per lamentarsi, aprofittando della troupe televisiva: nel dimenticarsi di essere richiedenti asilo e non dei semplici turisti, hanno lamentato che il cibo non va bene e che fa freddo. Sollevano problemi di connessione ad internet, spiegano che vivono in una località infelice dove non c'è niente, e così via discorrendo".

"Al netto dei problemi reali connessi alla struttura - concludono -, quand'anche ci fossero, dipendesse da noi organizzeremmo un volo charter diretto per l'Africa ma nel frattempo li faremo spalare la neve che ancora non c'è".