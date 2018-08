Le previsioni meteo del weekend

Le previsioni di Arpa Veneto

sabato 18. Sereno o poco nuvoloso per qualche velatura e per modesta attività cumuliforme pomeridiana.

Precipitazioni. In prevalenza assenti in pianura; probabilità da medio-bassa (25-50%) sulle Dolomiti a bassa (5-25%) sulla pedemontana di qualche isolato rovescio o temporale pomeridiano.

Temperature. In aumento, soprattutto le massime.

Venti. Deboli, in quota dai quadranti orientali, altrove variabili, a regime di brezza lungo la costa e nelle valli.

Mare. Calmo o poco mosso.



domenica 19