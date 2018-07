Le previsioni meteo per il weekend

Le previsioni di Arpa Veneto

venerdì 20. In pianura prevarrà un cielo da poco a parzialmente nuvoloso, con spazi di sereno anche ampi, qualche addensamento soprattutto nelle ore pomeridiane e verso l'interno; sulle zone montane, specie dal pomeriggio sarà presente una maggior nuvolosità irregolare, sebbene alternata a delle schiarite.

Precipitazioni. Probabilità nel complesso medio-alta (50-75%) sulle zone montane, medio-bassa (25-50%) su fascia pedemontana e pianura centro-occidentale, bassa (5-25%) altrove; si tratterà di piogge da locali a sparse a prevalente carattere di rovescio o temporale, più frequenti sulle zone montane dal pomeriggio.

Temperature. Le minime subiranno contenute variazioni di carattere locale, tra cui comunque alcuni lievi aumenti; le massime caleranno soprattutto in montagna.

Venti. In quota prevalentemente moderati dai quadranti occidentali; nelle valli e sull'alta pianura, deboli di direzione variabile; su bassa pianura e costa, perlopiù deboli dai quadranti orientali ma con qualche fase di locale moderato rinforzo per brezze.

Mare. Da quasi calmo a poco mosso.



sabato 21