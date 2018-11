Calendario dei Carabinieri: anche il gioiello del Palladio nella storica pubblicazione

È stato presentato anche a Vicenza giovedì mattina il Calendario Storico e l’Agenda Storica 2019 dell’Arma dei Carabinieri che quest'anno ospita, precisamente a corredo del mese di febbraio, anche il capolavoro del Palladio, vale a dire Villa Capra detta la Rotonda. Il tema della rinomata pubblicazione per la nuova edizione è infatti la ricorrenza dei 40 anni dell’inserimento del primo sito italiano nel Patrimonio mondiale dell’Umanità e, parallelamente i 50 anni dalla nascita dei Carabinieri per la Tutela del Patrimonio Culturale.

«Siamo orgogliosi che ci sia anche un po' di Vicenza in questa edizione di un calendario molto amato che non si trova solo nelle caserme dei carabinieri ma anche nei locali pubblici, un fatto che per me non è solo occassione di orgoglio ma che in qualche modo "certifica" la genuinità del posto»,