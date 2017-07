Povolaro, tampona un'auto e fugge barcollando: sull'auto un bimbo

"Ha tamponato un'auto ed è uscito di corsa barcollando". Un nostro lettore ci ha segnalato su Whatsapp, al numero 3486442426, quest'episodio, avvenuto sabato nel primo pomeriggio a Povolaro di Dueville. Sull'auto tamponata era presente anche un bambino piccolo che, per fortuna, non ha riportato traumi, come i genitori. Sul fatto stanno indagando le forze dell'ordine.