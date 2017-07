Sammy Basso: "Mi piace l'antica Roma e disegno fasci: rischio?"

"Lo so, è un fascio littorio, ma davvero, stavolta non voglio fare polemiche!". Così Sammy Basso descrive il suo post su Facebook nel quale ha pubblicato il disegno del simbolo del fascismo. La provocazione è riferita alla proposta di legge di apologia del fascimo che sarà in discussione alla Camera.

"La mia domanda è molto semplice: il fascio littorio è un simbolo etrusco e poi romano, designava la sacralità dei poteri di punire, unire, mettere a morte e raccogliere le messi. Da appassionato dell'antica Roma ho disegnato fasci ovunque, quaderni, libri, fogli ecc. Con la nuova legge che vorrebbero approvare sul resto di apologia al fascismo, dite che corro rischi? Perché sapete, sono anche basso, pelato, quando faccio qualche discorso appassionato batto il pugno...insomma, fraintendere è un attimo", continua Sammy.

Il post ha avuto migliaia di like e molte condivisioni. Ma tra i commenti c'è chi non ci sta. "Su queste cose non si scherza. Il fascismo e' liberticida e cone tutte le dittature va condannato", ha commentato un amico. "Ragazzi, come ho detto il post era ironico, però una cosa si può dire e credo che siamo tutti d'accordo. Fascismo, partigiani, ecc, sono quanto meno anacrostici. Secondo me bisognerebbe leggere la storia riconoscendo merito e colpe in tutti", ha risposto Sammy