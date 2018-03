Pompieri morti nell'esplosione a Catania: l'omaggio di Vicenza

Alle ore 12, i vigili del fuoco del comando in concomitanza con tutte le sedi antincendio della regione e d’Italia, si sono fermati in un momento di raccoglimento in memoria dei colleghi di Catania, che hanno perso la vita in un’esplosione mercoledì scorso e di cui oggi vengono celebrati i funerali. Il suono della sirena è stato il saluto a Dario e Giorgio.