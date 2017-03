Polizia in Lamborghini come un fulmine per consegnare un organo a un paziente

Non è certo passata inosservata ai pochi passanti presenti stamattina in Piazza dei Signori la Lamborghini Huracan della Polizia di Stato. Sul profilo facebook della questura è apparso il post della partenza del bolide che, prima dell'arrivo del prezioso carico ha fatto: "giretto in centro per le foto di rito in attesa di partire".

Un organo prelevato da un donatore e destinato ad una persona in attesa di trapianto in un ospedale di un’altra regione che doveva arrivare a destinazione nei tempi stabiliti dalle strutture sanitarie. In questo caso vale ancora di più lo slogan della Polizia di Stato “Esserci sempre”