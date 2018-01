Piacenza Jazz: gruppo vicentino vince il concorso nazionale Bettinardi 2018

Il gruppo di Lonigo dei Teik Chu è uno dei due vincitori della finale che si è tenuta sabato scorso al Milestone Jazz Club del Concorso nazionale per giovani talenti del jazz italiano insieme a un altro pianista.

Solo il 25 marzo al Galà di premiazione del Piacenza Jazz Fest, a cui il concorso è legato, si saprà chi dei due si sarà aggiudicato il premio in denaro con la possibilità di essere in cartellone al festival del 2019. Sono tutti ragazzi sotto i 35 anni tecnicamente molto bravi e preparati e questa è per tutti una delle prime occasioni per mettersi alla prova in un contesto importante.