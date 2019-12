Per non sbagliare: ecco i più bei regali di Natale per tutte le tasche

Come ogni anno è giunto il momento di decidere cosa mettere sotto l’albero di Natale. La scelta dipende come sempre dai gusti e dalle esigenze di chi dovrà ricevere il regalo. La scelta del dono natalizio dipende, però anche dalle possibilità economiche, dall’inventiva e dalle preferenze di chi lo fa.

Il classico maglione con le renne? Un paio di calzini? Un bel pigiama di pile? Un profumo magari....quando siamo in pieno periodo dei regali queste le domande che tutti ci poniamo e per evitare di passare le nostre giornate tra negozi e mercatini, ci affidiamo alla rete per avere il consiglio giusto e sorprendere i nostri cari.

Per questo, quest'anno abbiamo pensato di rendervi meno arduo il compito e di consigliarvi alcune idee, per non arrivare impreparati alla notte di Natale, in vista anche delle offerte lanciate da Amazon.it:

I buoni Amazon possono essere utilizzati per l'acquisto di numerosi prodotti. Sono spediti tramite posta in un originale cofanetto regalo e sono un'idea molto innovativa da sfruttare per questo Natale 2019.

NUTELLA BISCUITS

Il prodotto più ricercato del momento è sicuramente un regalo originale e molto goloso. Un biscotto croccante, fatto con farina di grano e zucchero di canna con un cuore morbido di Nutella.

TAGLIERE PER FORMAGGI

Grande tagliere realizzato in bambù sostenibile. Scomparto per posate scorrevole con quattro posate. Lame in acciaio inossidabile rifinite a mano. Coltello per Cheddar, coltello per Stilton, Coltello per Parmigiano e forchetta per formaggi.

MANUALE DEL BARMAN

ll "Manuale del Barman" è la bibbia del cultore di long e short drink, aperitivi, afterdinner e quant'altro può nascere dall'arte della miscelazione, con proposte anche di finger food, stuzzichini e veri e proprio piatti da abbinare. Il rito dell'aperitivo, è ormai parte del nostro costume, ma non è facile muoversi con disinvoltura fra i "grandi classici" (Negroni, Manhattan, Daiquiri...) e le nuove proposte nate sull'una o l'altra sponda dell'Atlantico.

CARBONE ATTIVO SBIANCANTE PER DENTI

Carbone attivo di elevata purezza. I rivoluzionari ingredienti contenuti nella polvere sbiancante al carbone attivo si fissano alle macchie più ostinate consentendo quindi al carbone di eliminare dai denti tutte le macchie e i segni indesiderati.

SET 6 INFUSIONI PER GIN TONIC COKTAIL

Contiene 6 differenti gusti di infusione che ti permettono di creare facilmente deliziosi cocktail a base di Gin Tonic. Un’idea perfetta per un regalo di Natale.

