Volano le consegne della cena a domicilio: scopri cosa ordinano i vicentini

Nella città deserta c'è qualcuno in giro. Sono i riders che portano pizze, panini, la cena a domicilio. A bordo di biciclette, motorini, i più fortunati con vecchie Panda stanno facendo consegne per pizzerie e ristoranti. Sfrecciano a tutta velocità nella notte, dopo il coprifuoco. Nel centro di Vicenza i riders hanno il colore e il volto dei ragazzi di Deliveroo, una catena estesa in tutto il mondo e che si occupa proprio di ricucire lo spazio fisico tra i ristoranti e le case.

Tuta e zainetto sulle spalle, quasi sempre in bici, mascherina protettiva, bardati di tutto punto. tra un ordine e l’altro si riposano un attimo fanno anche 300 km alla settimana, in attesa che suoni il cellulare. Come funziona? Semplice. Le attività si iscrivono: sono tutte quelle della ristorazione, dalle pizzerie ai kebabbari, dai panini ai pranzi completi. Alcuni ristoranti stanno facendo segnare una crescita importante degli ordini soprattutto sushi, e paninoteche, una entrata insperata in questo momento difficile.

Deliveroo è presente a Vicenza da Gennaio 2019 in questo periodo di emergenza coronavirus, ha registrato un aumento degli ordini del 40% tra sabato e domenica. E tutti i 40 riders lavorano rigorosamente, in modalità “senza contatto”, per assicurare la necessaria distanza di sicurezza, dal ritiro del cibo al ristorante fino alla consegna al cliente.

I 3 piatti/cucine più ordinati durante l'emergenza Covid-19 a Vicenza sono stati:

- hamburger

- gelato (vaschetta da 0.5kg)

- galletto alla brace - rosticceria

Per i ristoranti il food delivery consente di dare continuità alla propria attività, tutelando di fatto anche l’occupazione. I vicentini ordinano maggiormente durante il weekend, in particolare il sabato (+25%).

I gusti cambiano in base all’età: tra i 26 ai 35 anni prediligono il sushi e amano provare piatti diversi, mentre dai 36 ai 45 anni scelgono soprattutto l’hamburger. A ordinare di più sono gli uomini che variano spesso il tipo di cucina. Le donne che ordinano cibo a domicilio sembrano spendere maggiormente rispetto al sesso opposto (circa +10%).

I pagamenti sono tutti con carta di credito, la mancia la puoi dare direttamente al ragazzo che arriva, e Dio sa se se la merita, o pagarla in prima battuta alla Deliveroo che si impegna a consegnarla al 100%, al rider. Puoi prenotare sull’home page del sito, o scaricare l’app. Ed è solo una delle catene che si occupano di portare nella notte il cibo davanti alle porte nel deserto della quarantena coronavirus.

