Paola di Benedetto: le mie foto da "Coloradina"

Con questo post Paola di Benedetto, la 22nne supesexy vicentina, ha spronato i suoi numerosi fan a seguirla ogni giovedì in prima serata su Italia Uno nella trasmissione Colorado, iniziata lo scorso 2 novembre.

Per convincerli ulteriormente, se ce ne fosse bisogno, la prorompente soubrette ha postato alcuni foto del backstage particolarmente "attrattive.

Non siamo un vero e proprio corpo di ballo, siamo le "miss coloradine" - ha commentato - ci esibiamo in degli stacchetti e in divertenti prove!!