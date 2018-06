Ozono estivo: ecco cosa fare per tutelarsi

Le concentrazioni nell'aria di ozono in piena estate possono a volte superare la "soglia di informazione" (180 microgrammi per metro cubo) livello oltre il quale, per le persone più sensibili, è consigliato ridurre l'esposizione all'aperto e non svolgere intensa attività fisica.

Il superamento della "soglia di allarme" (240 microgrammi per metro cubo) potrebbe comportare una serie di disturbi sanitari per le persone particolarmente sensibili a questa forma di inquinamento (irritazione agli occhi, al naso, alla gola e all'apparato respiratorio; un senso di pressione toracica e tosse).

I disagi potrebbero aumentare se le alte concentrazioni di ozono si registrano nei periodi definiti "ondate di calore", quando le condizioni meteorologiche sono caratterizzate da elevate temperature e da alti tassi di umidità relativa.

Per conoscere i livelli di ozono durante il periodo estivo, basta consultare la pagina http://www.arpa.veneto.it/arpavinforma/bollettini/aria/rete_ozono.php in cui l'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente (ARPAV), pubblica giornalmente i valori rilevati dalle centraline

Chi deve cautelarsi nel caso di un aggravarsi dell’inquinamento da ozono?

In generale le persone anziane, i bambini e le donne in gravidanza; in particolare le persone affette da patologie polmonari e cardiache o chi svolge attività lavorativa e fisica all’aperto.

E’ bene che queste persone evitino prolungate esposizioni all’aperto nelle ore più calde della giornata (indicativamente dalle 10 alle 18), riducendo al minimo lo svolgimento di attività fisiche affaticanti.

IL SERVIZIO ESTATE SICURA