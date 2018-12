Oroscopo vicentino dea stimana de Nadale

ARIETE

Anca a Nadale gavì le vostre rogne e la presion alta. La luna la xe drio farve girare i maroni e con fameja e amisi a si sempre drio barufare. Ma cossa ve passa par el servelo? Doví spetare l'ano novo par metarve a posto con le robe, ma non credì che basta butare i piati dala finestra: gavì tanto sgobo da fare ma ghe a fasí con Giove che ve da na man.

TORO

Bea a luna vero? Bon, tegnievela streta parchè le feste sarà na goduria par vojaltri. A xe el momento bon de cominziare a vedarghe ciaro. Ora dea bea stagion la xe 'ncora lunga ma a fine marso cambiarà tuto: cambiarè,cambiarè toreli, sia nea zuca che nel corpo.

GEMELLI

Non so che regali gavì trovà soto l'albero, ma le stele me dise ca gavì speso un fia massa. Colpa de Giove o colpa vostra?. Non stè pensarghe masa e non stè criare: i xe spesi ben e tra i regaleti de Nadale magari trovè anche na bea proposta par lo sgobo. E sto fine stimana qualchedun che ve piase podaria farse vanti.

CANCRO

Ve vedo ca sì preocupà come se i ve dovesse copare el gato. Venere xe drio darve qualche noia, xe vero ma deso la sta 'ndando sempre mejo. Se sì in serca de l'anima gemela o se gavì barufà, sti gua xe i giorni boni par sistemarse. Anca chi ga na storia che la someia a 'na minestra scaldà sula stua e dissavia, el pó trovarghe el gusto giusto. Chi invese gà el piè in do scarpe in sto periodo gavarì un poca de confusion.

LEONE

A sì rivà a Nadale col pelo che parì pena vegnù fora da un'autolavaggio. Sti mesi passà i xe sta na rotura de bale che no ghi nè podì più ma el Nadale ve porta da novo voja de fare e otimismo. Da doman e fin xobia tuto ben, con tuti pis end lov, ma el fine stimana podarì anca mandare in mona qualche lov. Tanto xenaro sarà un mese da leon!

VERGINE

On omo in man del’avocato xe come on sorze in boca al gato, dise el proverbio. E più gati sto Nadale podarì sentirve dele morejete tra multe, burocrasia e altre menada che ve fa spissa. Ste tenti a non questionare se non sì sicuri de vegnerghine fora ben e coa testa drita se no podarissi trovarve un ano de rogne. Non vojo portarve nera ma le stele dise che tra na rogna alo sgobo e qualchedun che ve ga scortelà par dedrio podarisi ver na delusion che pesa. Non ve resta che l'amor e, par el novo ano, darghe na man a chi ga bisogno.

BILANCIA

Deso la luna la fa la mata e neanca vojaltri si del tuto a piombo. El consiglio deo strologo xe de 'ndar vanti a rua alta e star tenti con chi 'nde in giro. Sabo cambia tuto, anca el mal de testa e de pansa che si drio portarve drio. A xenaro novità anca par i sentimenti e se gavì qualchedun che ve vol ben e magari el xe anca vostro socio, a-lora si a posto con le stele.

SCORPIONE

Nadale belo e pien de novità coa Luna, Venere a Marte in bolla con Saturno. Par lo sgobo tuto ben: gavarì da fare e qualchedun ve farà na proposta molto bona nele prosime stimane. Ma no la xe finia: se non gavì ricevù na proposta amorosa la ve rivarà presto. Solo na roba: fasive un par de oveti sbatù parché le stele me dise che si un fiatin moli.

SAGGITARIO

L'ano che vien partirà a bomba ma proprio par questo dovì liberarve de qualche complicazion che non serva a 'na mazza. Butè nel fogo queo che non ve piase. El Nadale xe partio ben e fin l'ultimo de l'ano podì recuperare tanta roba. Ghe xe tanta voja de stare in fameja e de trovare le vostre raìse e fare pace con i vostri parenti.

CAPRICORNO

Un Nadale che parte con un poca de nebia sul futuro e sul lavoro quindi dovì trovate dele basi nove e de metere raìse. Saria mejao evitare le barufe in fameja e le rogne che podaria metarve masa nei casini. Zobia e venere podì recuperare anca el sòno arretrato.

ACQUARIO

Giove xe 'nda fora dale bale e xe ora de cambiare tuto e liberare el granaro anca parchè le monade le xe superà. Le brute robe podaria averve portà a na situazion de mareta in amore ma a zenaro recuperè tuto. Scoàre via el vecio ve farà ben par sentirve più liberi.

PESCI

Nadale coa luna che xe dala vostra parte insieme a tanti altri pianeti. Le stele me dise che si drio cambiare stile de vida e qualchedun de vojaltri ga domandà de essere trasferii. In poche parole el cambiamento xe in corso e sta par cominziare. La trasformazion scominzia col bel tempo, anca par quanto rigurda lo sgobo. E ste feste de Nadale ve regala dele coccole che non ve capitava da tanto tempo.