L'oroscopo dea stimana

Ariete: Gavì da avere un poca de pasiensa par le decisioni d'amore, anca parchè ghe xe intorno un fiatin de sfiga

Toro: Mejo starve ala larga ca la fine de l'istà xe drio renderve nervosi ca metà basta. Portè pasiensa, i risultati i rivarà.

Gemelli: Oh, sto giro muti e zero lamenti: la xe la vostra stimana, sia al lavoro che tra i lensoi. Deghe dentro dapartuto

Cancro: Non xe el vostro periodo e no gavì da avere pressia se no fasì pì dani che ben. Dedicheve a qualche hobby pitosto.