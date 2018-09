L'oroscopo dea stimana dal 10 al 16 setembre

ARIETE La stimana passà xe sta dura e a ve ga stracà ma a setembre podì metarve in sesto in pressia. Non stè piansare par niente: gavarì tempo anca par trovarve un moroso o na morosa da 'ndare a camperse. Ma el belo el rivarà entro la fine de st'ano.

TORO Non ste a vedare rosso come vostro solito e farve girare le bale par niente. In sti giorni gavarì voja de metare le robe a posto con qualchedun, ma no ste a incornarlo. Ste chiedi parchè ve rivarà dele sorprese, ma le podaria esare anca fastidiose. Par lo sgonbo e i schei...portè pasiensa 'ncora un poco

GEMELLI Gaví prasente cossa vol dire urlare nele rece de un sordo? Bon, quindi non ste insistere con chi non vole scoltare parché ve podaria vegnere mal de gola e nervoso. In sta stimana ve convien non far massa bagordi: a si indrio de sono e gavì do oci che parè Morgan ala matina. E se gavì rogne in fameja mejo metarsela via in sti jorni

CANCRO A si pieni de sprint come na latina de coca scorlà! Cossa spetè a versarla? Coi altri stimana dove podì tirar fora el mejo de vojaltri. Venere ve agita un poco, ma ve fa anca ciacolare mejo, che iera anca ora!. Neo sgobo tanta sdruma a setembre, come l'istà che xe passà, ma le sodisfazión a le sará tante de più.