Oroscopo della settimana

Ariete: No gavì mia massa voja de farghine e gnanca de avere rompicojioni intorno: feve i cassi vostri se no fnì col barufare. Mejo star tra i lensoi, dove ca va tuto ben

Toro: Va beh, no ste aspetarve ninte de eclatante ma, come se dise, nesuna nova bona nova. Aprofitè dela noia totale per dedicarve ai morosi, ca li gavì un fià trascurà. L'autunno xe romantico par le pasegiate e le xe anca economiche...

Gemelli: Stimana de alti e bassi: zerchè de zugravela ben, sia al lavoro che in te l'amor, ca podaria dare grosse soddisfasioni. Ocio però a non ciapar fredo