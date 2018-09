Oroscopo in dialetto dal 17 al 22 settembre

ARIETE: Sta stimana grandi bote de culo: baseve le manine parché dopo tuta la fadiga del mese passà deso podì tirar su el giusto. Ve 'ndarà tuto ben, sia par le storie de core che par el lavoro...quindi non stasì a lamentarve.

TORO: Venere la xe lì a romparve i maroni quindi doviì star tenti in amore, podarisi essare un fià sfigà. Se stasì con qualchedun da tanto podaria essare che le cuerte spussa, ma non ste rabiarve e portè pasiensa se ghe xe un poca de mareta: non xe la stimana giusta. Ocio a non fare i fighi coi schei che se gavì dele spese che non ve spetè dopo ve toga piansere bisi.

GEMELLI: Se gaví in testa de trovare l'anema gemela sta stimana, metivela via: no ghe xe tripa par el gato. Ma se invese volì fare i gatoni par na note de fogo a-lora deghe dentro parché le stele me dise che fasí centro. Ocio ale barufe co vien domenega. Lo strologo ga visto le stele par vojaltri anca par lo sgobo: anca se si strachi non ste preocuparve, va tuto ben.

CANCRO: Bareta fracà e testa bassa: gavì da fare tanta strada e Saturno el xe rabià con vojaltri come na bissa pestà. Se gaviì na storia che dura da tanto podarissi 'ndar via de testa e ve toca tore el forbeson par tajare i fili. Ma lo strologo ve averte: spetè n'atimo che le stele se sistema prima de fare matane.

LEONE: A si sfigà con l'amore anca sta stimana. Massa pression su na storia che dura da massa tempo la ve scombate in testa. Consoleve con lo sgobo ghe xe situasion che ve piasarà che ve vegnerà dosso anca se non lo volì. A novembre cambia tuto, vita, done, omini, sgobo: tuto in mejo.

VERGINE: Venere ve ciapa a braseto par portarve nele spiàje dea fregola, anca se l'istà xe finia. Questo par dirve che par l'amore no ghe xe problemi, anca se verso fine stimana ghe sarà un poca di confusion. Lo strologo ve dìse portè pasienza: el momento xe bon anca par metere in cantiere un pùteo. E ste sereni anca sulo sgobo: marti xe el giorno bon par qualcossa de novo.

BILANCIA Ad agosto gavì vudo le farfale nel stomago? Va ben, ma se volì tegnere in piè sta relasion, non ste fare i mona: metighe creanza e pasiensa! Saturno non xe dala vostra parte ma podì lo steso tirar fora el ben sensa scondarve come dei boci dedrio a un deo: non ste ver paura. E domega deghe dentro.

SCORPIONE: Stimana sensa carne né pésse. Forsi a gavì un poca de pelàgra parchè passa Venere. Ma ghe xe anca Giove, pronto a darve na scossa par quanto riguarda lo sgobo

SAGITTARIO Par sto mese e par quelo che vien va tuto ben e anca mejo par li incontri. I morosi che ga un poco de mareta i po' trovare un poco de aiuto dalla Luna par domenega. Ma ancora mejo a dicembre, quando riverà Giove.

CAPRICORNO Quei che sta da soli da marti i gavarà la Luna in bona. Verso metà dea stimana ghe sarà dei dicorsi che va vanti da ormai masa tempo, ma st'ano gavarì grose sodisfasion nello sgobo.

ACQUARIO A xe rivà el momento de vardare vanti e darghe un tajo co na storia vecia che ormai la sa da cagnón. Se invese stasì ben co na storia ca non ve insemenise un dì sì e n'alto anca, dovì molarghe un pochetin con lo sgobo prima che 'a fasa la mufa.

PESCI A gavì un saco e na sporta de pianeti che ve iuta sta stimana. Venere ve darà na man par l'amore: Saturno e Giove par lo sgobo. Pesseti, sta stimana dovì darghe dentro, ve lo dise el vostro strologo.