L'oroscopo della settimana

Ariete: Gavì l'ocio lungo e sì drio concentrave in progeti grandi anca se le no sì proprio in forma perfetta. Dedicheve ai mercatini, intanto

Toro: Gavì na situasion sentimentale a dir poco esplosiva. Auguri... Ben invese in tel lavoro, zerchè de non farve predere dall'ansia ca no ghi nè motivo. Sfogheve coi amici

Gemelli: La sarà na bea stimana: sodisfasioni in tuti i campi, dal lavoro ai linsoi. A sì tuti cuoricini e steline e questo ve farà far festa ancora pì volentieri. CIN!