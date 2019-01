L'oroscopo del 2019

Ariete

El sarà un anno interesante e intenso. Gavì da avere un fià de pasiensa fino a majo, quando podaria realisarse un bel desiderio. Nove idee in arivo e le robe sicure le sarà rinforsade; chi xe stà sfigà l'anno scorso podarà rifarse. Se sì drio zercare l'amor, podì scominsiare zà desso...

Toro

Xe sta un anno de grandi cambiamenti, anca tumultuosi, ma desso podarì goderni i fruti e non solo. Le robe continua a cambiare e anca in tel verso giusto, ca xe mia poco. Fine 2019 in crescendo.

Gemelli

A sarà un anno diesel: partirà un fià in sordina ma da aprie se scominsia a vedare qualche segno positivo, sopratuto in tel lavoro, ca sarà la nota dolente di sti primi mesi. Anca l'amor fino a primavera nol sarà gran che, ma zerchè de portar pasiesa e no eser precipitosi

Cancro

Eh, gavì spetà e fato i gnorri ma, come se dise, tuti i nodi xe drio vigner al petene. No ste andar de mato e valutè sempre con calma le robe ca xe mejo fare: ghe sarà qualche cambiamento e dovì eser pronti. Pì chieti da autuno in poi

Leone

Sarà un 2019 ruggente, col re deo zodiaco in prima fila. Se scominsia subito ben in tel lavoro e se andarà vanti con qualche bea sodisfasion in amore... Chissà che i single no i se daga finlamente na calmada.

Vergine

Sto giro anca voialtri, così braveti, ris-ciè de eser sconfiti dala burocrazia. Questa ansia se ripercuoterà anca in tei raporti personali ma dovì trovar la forsa de star calmi. Anca in tel lavoro mejo fare queo ca sì boni, ca xe tanto, e lassar stare stramberie.

Bilancia

La parola d'ordine del 2019 sarà "sparagnare". No solo pai schei ma anca par el tempo ca dedichè ai altri. Concentreve sule persone importanti e zerchè de eliminare (no fisicamente!) quele ca no ve fa ben. Inverno dificiletto par el lavoro, l'ammmor el riva d'istà

Scorpione

Pronti? Poche tege, metive in moto ca i primi mesi de sto anno sarà d'oro par el lavoro. Ve convien ciaparghe dentro anca perchè el cuore se torà na pausa, con buona pace dei morosi. Schei (forse) in arivo ala fine.

Sagittario

Beh, ocio a no distrarve ca questo xe l'anno bono. In tel lavoro podarisi anca avere l'ocasion de cambiare e in mejo: gavì parecià el curiculm? Sarà anca l'anno dell'amor, queo vero, e magari de un bocieta...

Capricorno

Chi la dura la vinse... e voialtri no sì tipi ca i mola. Stano, finalmente, gavarì qualche sodisfasion par tuto el lavoro fato in sti anni e anca el cuore, duro fora ma tenero dentro, trovarà un posto dove stare ben. Ghe sarà ancora da sudare ma sto giro se vede anca i traguardi.

Acquario

Partensa soft ma ocio a star pronti par la prossima primavera ca ghe sarà dele decision importanti da tore. Seguì el vostro istinto. Anca par voialtri l'amor el riva d'istà.

Pesci

gavì cobità qualche casino coi morosi lo scorso anno e desso i conti i riva in tola. Calma e sangue fredo fin primavera, quando sarì più in forma. Ben in tel lavoro, dove podaria rivare anca un aumento.