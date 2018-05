Oltre al danno la beffa: il libro con dedica di Santagiuliana al mercatino

Un libro regalato con dedica e poi lo trovano in vendita al mercatino del libri usati. Che vergogna...

Non bastava la sconfitta nell'ultima giornata di campionato che ha sancito l'ultimo posto nel Girone B della Serie C, ci si è messo pure un post di Sergio Vignoni a scatenare le ire dei tifosi.

L'ex dirigente biancorosso, ultimamente incaricato dal tribinale di valutare il parco giocatori del fallito Vicenza Calcio, ha pubblicato la foto della copertina del libro del giornalista Luca Pozza su Alfonso Santagiuliana, storico campione biancorosso, e la dedica del figlio Antonio al sindaco Achille Variati.

Il libro sarebbe stato rintracciato proprio da Antonio su una bancarella nel centro storico. In poche ore il post è diventato virale, con centinaia di commenti indignati nei confronti del primo cittadino uscente, che pure, in questi anni, più volte si è mosso in favore delle sorti della squadra della città.