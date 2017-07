Oli vegetali esausti: da AVA il nuovo servizio di raccolta stradale

Evitare gli sprechi e tutelare l’ambiente: sono queste le motivazioni che hanno spinto AVA a promuovere una campagna per la raccolta dell’olio vegetale esausto, invitando i Comuni soci ad aderire al nuovo servizio, che verrà attivato entro la fine del mese di luglio. La distribuzione dei contenitori avverrà a partire da mercoledì 19 luglio e fino alla fine del mese.

Il servizio è rivolto a tutte le utenze domestiche e prevede la distribuzione, da parte di Alto Vicentino Ambiente, di una serie di contenitori stradali per la raccolta di oli vegetali alimentari di uso comune (come ad esempio l’olio da frittura o per la conservazione di alimenti sott’olio), posizionati nel territorio dei Comuni aderenti: Arsiero, Caltrano, Calvene, Cogollo del Cengio, Fara Vicentino, Laghi, Lastebasse, Lugo di Vicenza, Malo, Marano Vicentino, Monte di Malo, Pedemonte, Piovene Rocchette, Posina, Salcedo, San Vito di Leguzzano, Schio, Tonezza del Cimone,

Torrebelvicino, Valdastico, Valli del Pasubio, Velo d’Astico, Villaverla, Zanè, Zugliano.

Per i residenti, dunque, il servizio di raccolta dell’olio alimentare esausto, oltre che nel Centro Comunale di Raccolta, sarà disponibile anche tramite i contenitori stradali posizionati nel proprio Comune. È possibile consultare una mappa dei contenitori sul sito web di AVA, alla pagina www. altovicentinoambiente.it/ raccoltaolivegetali .

La decisione di offrire questo nuovo servizio nasce per Alto Vicentino Ambiente da alcuni dati nazionali, stando ai quali ogni anno in Italia si registra un residuo di olio non utilizzato pari a 280.000 tonnellate, 160.000 delle quali derivano dall’uso domestico. Di fatto, solo il 3% dell’olio vegetale esausto di origine domestica viene raccolto, mentre il resto viene disperso, con innumerevoli danni provocati all’ambiente. Ed è proprio per tutelare l’ambiente che è così importante predisporre delle strutture adeguate per la raccolta degli oli esausti, evitando lo smaltimento nelle

fognature, assai pericoloso.