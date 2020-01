Nel panino Mc Donald c'è l'Asiago: presentata la novità 2020

Asiago DOP torna nel menu di McDonald’s in occasione della terza edizione di My Selection, la linea di hamburger premium selezionati da Joe Bastianich disponibili nei McDonald’s di tutta Italia già dall’8 gennaio 2020.

Dopo il grande successo, nel 2019, delle Pepite con Asiago DOP e Speck Alto Adige IGP, con oltre 4 milioni di porzioni di prodotto vendute e 200 tonnellate di materia prima acquistata, Asiago DOP è protagonista nella ricetta My Selection Asiago DOP & Bacon.

Il Nuovo Panino

Il nuovo panino è composto da carne bovina da allevamenti italiani, insalata, bacon croccante, salsa alle cipolle caramellate, salsa Caesar e pane con semi di sesamo e papavero, in una perfetta sintesi tra tradizione e innovazione che è stata la più apprezzata dai consumatori in fase di test, grazie al piacevole equilibrio che l’Asiago DOP Fresco riesce a creare con gli altri ingredienti.

Un mix perfetto che caratterizza i nuovi burger scelti da Joe Bastianich, che anche nel 2020 ha messo la sua firma, selezionando una combinazione di ingredienti di qualità, come l’Asiago DOP, che rendono i nuovi burger i migliori di sempre.

Il progetto made in Italy

“Per McDonald’s è uno dei più importanti progetti di valorizzazione del Made in Italy e testimonia l’impegno dell’azienda a sostegno del comparto agroalimentare del nostro Paese. Un percorso iniziato 12 anni fa e che anno dopo anno rinnova collaborazioni di lunga data, come quella col Consorzio Tutela Formaggio Asiago, e che rende accessibili le eccellenze del nostro territorio a un pubblico giovane e vasto. Sono sicura che ancora volta stupiremo i nostri clienti con nuovi gusti e tanta italianità” ha dichiarato Giorgia Favaro, Direttore Marketing di McDonald’s Italia.

“La nostra collaborazione con McDonald’s rappresenta un’efficace mezzo di promozione e valorizzazione che ci permette di far apprezzare l’unicità dell’eccellenza Asiago DOP ad un pubblico giovane e dinamico. Sono dieci anni che, insieme, percorriamo la strada della comunicazione di questo straordinario e versatile prodotto con un successo crescente che premia l’impegno e la scelta condivisa di trovare sempre nuove strade nella ristorazione moderna” dichiara Fiorenzo Rigoni, Presidente del Consorzio Tutela Formaggio Asiago.

Il connubio tra la tradizione americana dell’hamburger e l’alta qualità degli ingredienti italiani continua ad accomunare McDonald’s e Joe Bastianich.