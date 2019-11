Vicenza, nuovo ecografo portatile per il San Bortolo

Un nuovo ecografo portatile è nella disponibilità degli specialisti dell’Ospedale San Bortolo grazie alla solidarietà dei vicentini che, lo scorso 13 settembre, nel cuore di Vicenza, hanno partecipato alla serata benefica “Polenta e baccalà in Piazza delle Erbe”. L’iniziativa è stata promossa dalla Pro Loco Postumia, in collaborazione con l’associazione "Botteghe di piazza delle Erbe" e ha visto protagonisti gli esponenti dell’amministrazione comunale e la presenza del direttore generale dell’Azienda ULSS 8 Berica, Giovanni Pavesi.

L’obiettivo prefissato dagli organizzatori, di raggiungere 5 mila euro di incasso da donare all’Ospedale San Bortolo, è stato raggiunto e con queste risorse è stato acquistato dall’Azienda sanitaria l’utile strumento. All’iniziativa hanno partecipato materialmente anche il sindaco di Vicenza Francesco Rucco e la moglie, insieme ad alcuni assessori, che hanno servito personalmente ai tavoli.

Mercoledì, in una conferenza stampa al San Bortolo, alla presenza del direttore generale Giovanni Pavesi, del sindaco Francesco Rucco, del direttore di Cardiologia di Vicenza Francesco Caprioglio, del consigliere comunale Roberto Cattaneo, della presidente delle “Botteghe di Piazza delle Erbe” Alessandra De Vecchi, è stato presentato l’ecografo portatile palmare, spendibile in ambito cardiologico all’occorrenza in più reparti ospedalieri, che garantisce la realizzazione di ecografie di primo livello. Non solo: lo strumento, di piccole dimensioni e maneggevole, può ridurre le richieste di ecografie “tradizionali”, rendendo più snella l’operatività degli specialisti, e assicurare diagnosi più precise.