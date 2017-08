Nomadi nel parco di via Toti ai Ferrovieri

La contatto per segnalare la presenza stabile continuativa di 4 mezzi conosciuti dalle forze dell'ordine occupate da famiglie nomadi. Nonostante le continue segnalazioni e il degrado che lasciano al parco di via Toti, la loro presenza è aumentata ci sentiamo abbandonati dalle istituzioni e chiediamo il vostro aiuto affinché si possa risolvere la situazione.Dalla foto che le ho inviato si nota pure che si dorme a terra nonostante i vari divieti senza contare i vari bisogni fisiologici che lasciano in giro per il parco. La ringrazio per l'attenzione



Un residente del quartiere.