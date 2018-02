Nasce la pagina Facebook dei pediatri vicentini: "Per essere più vicini alle famiglie"

“Il tuo pediatra a Vicenza” è la nuovissima pagina che hanno messo in rete, su Facebook, i pediatri di famiglia della provincia di Vicenza. Sono almeno 100 i pediatri di famiglia che lavorano ogni giorno a fianco delle famiglie e dei bambini vicentini, una pedina importante della sanità pubblica. Andare dal pediatra per malattie acute spesso non gravi, ma amplificate dalle preoccupazioni dei genitori, significa in molti casi evitare di intasare il Pronto Soccorso dell’Ospedale che rimane dunque appannaggio delle urgenze vere e delle cure di secondo e terzo livello. Il Pediatra di Famiglia è un aiuto importante per le neo-mamme fin nascita del loro bambino che verrà poi seguito fino a 14 o 16 anni nel delicato periodo dell’adolescenza.

Per questo i pediatri della provincia di Vicenza hanno deciso di aprire un canale comunicativo all’esterno, uscendo anche se virtualmente dai propri ambulatori. Vogliono così essere più vicini alle famiglie, mettersi a disposizione per dubbi, informazioni, vogliono sensibilizzare, sfatando le tante fake news rispetto alla salute pubblica. Nello stesso tempo vogliono raccontare cosa fanno dalla mattina alla sera dentro i loro ambulatori, al telefono con i genitori, nei bilanci di salute. Vogliono raccontare le ultime novità in materia di salute infantile, parlare di prevenzione, aiutare i genitori a capire quando è necessario un consulto medico o meno.

Scorrendo la pagina fb si parla di doppia pesata dei neonati, di copertura vaccinale, di influenza, ma anche dei social network per i ragazzi. L’iniziativa vede il patrocinio della Fimp di Vicenza, la federazione italiana medici pediatri , a cui aderisce nella nostra provincia la quasi totalità dei pediatri di famiglia convenzionati con il Servizio Sanitario Nazionale. Un progetto che, nato a Vicenza, potrebbe presto essere seguito anche da altre realtà provinciali dei pediatri del Veneto.