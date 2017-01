Nanto, sgommate e testacoda al campo sportivo: terreno distrutto

La nevicata in pianura di giovedì non solo ha creato disagio agli automobilisti in transito sulle arterie del territorio Vicentino ma ha ispirato i vandali che in serta hanno deciso di entrare con le auto all'interno del campo sportivo e distruggere il terreno.

La denuncia di un nostro lettore che ci ha inviato le immagini di quanto accaduto:

"Questo è quello che è successo la notte che nevicava. Hanno distrutto il campo sportivo parrocchiale di Bosco di Nanto entrando con delle macchine ovviamente per divertirsi sulla neve".